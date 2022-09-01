BAE ve İran Dışişleri Bakanları 'bölgesel konuları' görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile "ikili ilişkiler ve bölgesel konuları" değerlendirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile "ikili ilişkiler ve bölgesel konuları" değerlendirdi.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, Bin Zayid, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkileri geliştirme olanaklarının yanı sıra BAE ve İran'ın ortak çıkarları ile bölgenin istikrarına dönük konular ele alındı.

İkili ayrıca BAE ve İran'ı ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Haberde ifadelerine yer verilen BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid, ülkesinin komşularıyla ilişkilerini güçlendirmeye ve iş birliğini geliştirmeye önem verdiğini kaydetti.

Son aylarda BAE'li yetkililer, Tahran ile Körfez'deki yönetimler arasındaki soğuk ilişkilerin gölgesinde ticari ve ekonomik iş birliğini geliştirme amacıyla İran'a bazı ziyaretlerde bulunmuştu.