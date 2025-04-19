BAE ve Irak Dışişleri Bakanları Gerginliklerin Çözümünü Diyalogda Aradı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Halife Şahin El-Merar ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ikili ilişkilerin yanı sıra İran ve ABD arasındaki gelişmeleri ele aldı.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, başkent Abu Dabi'ye gelen konuk bakan Hüseyin, "gerginlikten kaçınmak ve anlaşmazlıkların çözümü için en ideal yolun diyalog olduğunu" söyledi.

Görüşmede iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi imkanları ve İran ile ABD arasındaki müzakerelere ilişkin gelişmeler ele alındı.

Hüseyin, çatışmanın patlak vermesinden kaçınmanın önemine vurgu yaparak, böyle bir durumun herkes için felaket boyutunda sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Tüm tarafların çıkarlarını koruyan sürdürülebilir bir güvenlik sistemi inşa etmek için bölgesel işbirliğinin zorunlu olduğunu ifade eden Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, ortak buluşma noktaları bularak istikrar köprüleri kurmanın önemine işaret etti.

Öte yandan BAE'li bakan Merar da Irak ile ülkesi arasındaki güçlü ilişkilerin yanı sıra, bölgede siyasi istikrar ve kalkınmanın gerçekleştirilmesinin ancak güvenli bir çevrede gerçekleşeceğinin altını çizdi.

Merar, özellikle yaşanan bu meydan okumaların olduğu bir süreçte, bölgesel güvenlik mekanizmalarının güçlendirilmesine ilişkin ortak koordinenin önemine dikkati çekti.