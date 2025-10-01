BAE ve İngiltere'den Gazze İçin Ateşkes Desteği

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İngiltere, Gazze'de ateşkes amacıyla başlatılan her türlü girişim ve çabayı desteklediklerini teyit etti.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülke arasındaki ilişkileri çeşitli alanlarda ilerletme olanaklarının ele alındığı görüşmede, Orta Doğu'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular da konuşuldu.

Bin Zayid ve Starmer, telefon görüşmelerinde Gazze Şeridi'nde ateşkesi sağlayacak ve insani yardımların girişini garantileyecek her türlü girişim ve çabaya desteklerini belirtti.

Beyaz Saray, 29 Eylül'de, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıklaması yapmıştı.

Katar ve Mısır ise Trump'ın Gazze planını Hamas'a iletmişti.