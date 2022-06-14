BAE, Ürdün'deki 333 milyon dolarlık mevduatı yumuşak krediye dönüştürdü - Haberler

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BAE, Ürdün'deki 333 milyon dolarlık mevduatı yumuşak krediye dönüştürdü

AA - Laith Al - Güncel
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BAE, Ürdün'deki 333 milyon dolarlık mevduatı yumuşak krediye dönüştürdü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün Merkez Bankası'ndaki 333 milyon dolar tutarındaki mevduatı, Ürdün ile yaptığı anlaşmanın ardından yumuşak krediye dönüştürme kararı aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün Merkez Bankası'ndaki 333 milyon dolar tutarındaki mevduatı, Ürdün ile yaptığı anlaşmanın ardından yumuşak krediye dönüştürme kararı aldı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın Maliye Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, BAE ile Ürdün arasında 333 milyon dolar tutarındaki mevduatın yumuşak krediye dönüştürülmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Yapılan anlaşmanın, küresel olarak faiz oranlarının yüksek olmasından kaynaklandığını belirten yetkili, anlaşmanın BAE'nin Ürdün'e sağladığı sürekli desteğin ışığında gerçekleştiğine işaret etti.

Ekonomik kriz içindeki Ürdün'e destek için 11 Haziran 2018'de Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Ürdün'ün katılımıyla Mekke'de düzenlenen dörtlü zirvede Amman yönetimine 2,5 milyar dolarlık ekonomik yardım yapılması kararlaştırılmıştı.

Söz konusu ekonomik yardım paketinin, Ürdün Merkez Bankası'na verilecek emanet, Dünya Bankası'na Ürdün adına sunulacak teminatlar, Ürdün bütçesine 5 yıl boyunca senelik destek ile kalkınma projeleri için kalkınma fonlarının finans edilmesini kapsadığı belirtilmişti.

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AA / Laith Al - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası Ürdün Güncel Haberler

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