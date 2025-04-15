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BAE, Suriye ile Ticari Hava Bağlantılarını Yeniden Başlatmayı Planlıyor

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Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye ile yolcu ve kargo uçuşlarını yeniden başlatmak için gerekli prosedürleri tamamlamak üzere çalışmalar yürütüyor. Uçuşların ne zaman başlayacağı henüz belli değil.

ABU DABİ, 15 Nisan (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suriye ile ticari hava bağlantılarını yeniden başlatmayı planladığını duyurdu.

BAE Genel Sivil Havacılık Otoritesi (GCAA) pazartesi günü yaptığı açıklamada, iki ülke arasında yolcu ve kargo uçuşlarının yeniden başlatılması için gerekli prosedürlerin tamamlanması yönünde ortak çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Ancak uçuşların ne zaman başlayacağına dair kesin bir tarih henüz açıklanmadı.

Beşar Esad yönetiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından ocak ayı başında BAE ile Suriye arasındaki tüm uçuşlar askıya alınmıştı.

Bu duyuru, BAE Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Suriye lideri Ahmed El Şara'nın pazar günü gerçekleştirdiği üst düzey toplantının ardından yapıldı.

Görüşmelerde BAE lideri, ülkesinin Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineledi. Ayrıca, geçiş sürecinde Suriye halkına yardım etme ve ülkenin yeniden inşasına katkı sağlama konusundaki kararlılığını da vurguladı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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