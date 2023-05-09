BAE, Suriye'deki depremzedelere 156 bin gıda kolisi dağıttı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de bugüne kadar 156 bin gıda kolisi yardımında bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de bugüne kadar 156 bin gıda kolisi yardımında bulundu.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek amacıyla başlatılan "Yiğit Süvari 2 Operasyonu"nun devam ettiği belirtildi.

Depremlerin ardından BAE Kızılayı aracılığıyla Suriye'de 156 bin gıda kolisi dağıtıldığı ve bunlardan yaklaşık 780 bin kişinin faydalandığı aktarıldı.

Her biri 5 kişilik bir aileye yetecek şekilde hazırlanan gıda kolilerinin, Suriye'nin Lazkiye, Hama, Humus, Halep ve Tartus kentlerinde dağıtıldığı ve gıda kolisinin yanı sıra kıyafet yardımının da yapıldığı kaydedildi.

Suriye'deki BAE Kızılayı Heyet Başkanı Muhammed Hamis el-Kabi, Suriye'de yardıma en çok ihtiyaç duyan ailelere ulaştırılan gıda kolilerinin, halkın tüketimine göre hazırlandığını ifade etti.

BAE, "Yiğit Süvari 2 Operasyonu" kapsamında Suriye'ye 181 uçak ve 3 gemiyle insani yardım malzemeleri göndermişti.