BAE, Sudan'ın Port Sudan Otoritesinin Diplomatik İlişkileri Kesme Kararını Tanımadı

PORT Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Port Sudan otoritesinin Sudan'ın meşru hükümetini ve halkını temsil etmediğini belirterek, bu otoritenin diplomatik ilişkileri kesme kararını "tanımadığını" açıkladı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sudan'ın sözde Güvenlik ve Savunma Konseyi tarafından yapılan açıklama, BAE ile Sudan Cumhuriyeti ve kardeş halkları arasındaki sağlam ilişkileri etkilemeyecek." ifadesi kullanıldı.

Port Sudan otoritesinin Sudan'ın meşru hükümetini ve halkını temsil etmediği belirtilen açıklamada, bu otoritenin BAE ile ilişkileri kesme kararının tanınmadığına dikkati çekildi.

Sudan'ın BAE aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı soykırım davasına atıfta bulunulan açıklamada, "Sudan'daki savaşan taraflardan biri olan Port Sudan otoritesinin BAE ile diplomatik ilişkileri kesme kararı, UAD'nin davayı reddetmesinden sadece bir gün sonra bir tepki olarak geldi." değerlendirmesi yapıldı.

Söz konusu kararın "barış görüşmelerinden kaçmak için bir manevra" olarak nitelendirildiği açıklamada, diplomatik ilişkileri kesme kararının "utanç verici" olduğu ve reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Sudan ve kardeş halkının önceliklerini ön planda tutan, askeri otoriteden bağımsız bir sivil liderliğe, halkının yarısını öldürmeyen, diğer yarısını aç bırakmayan ve yerinden etmeyen bir liderliğe ihtiyacı var." ifadesi kullanıldı.

Sudan halkının, özellikle de BAE'de ikamet edenlerin son kararlardan etkilenmeyeceğine işaret edilen açıklamada, BAE'nin son 50 yıldır Sudan'a destek verenlerin başında yer aldığı ve halkına yardım eli uzatmaktan çekinmeyecekleri vurgulandı.

Sudan'da 3. yılına giren çatışmalar ve BAE ile gergin ilişkiler

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmalar yaşanıyor.

Sudan yönetimi, çatışmaların başından beri Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) başta İHA olmak üzere HDK'ye silah, mühimmat, lojistik ve mali destek vermekle suçluyor.

BAE ise bu suçlamaları sürekli olarak reddediyor.

Sudan, 5 Mart'ta, Batı Darfur'daki Masalit etnik grubuna yönelik soykırımda BAE'nin HDK'ye destek verdiğini ileri sürerek UAD'de dava açmıştı.

UAD ise 5 Mayıs'ta, Sudan'ın BAE'ye karşı açtığı soykırım davasında "yetkisizlik" kararı vererek, davanın UAD'deki davaların yer aldığı genel listeden çıkarıldığını duyurmuştu.

Sudan'ın geçici başkenti konumundaki Port Sudan, 4 gündür art arda dron saldırılarına maruz kalıyor ve bu saldırılar sonucunda yangınlar ve patlamalar meydana geliyor.

Sudan hükümeti bu saldırılardan HDK'yi ve ona destek verdiğini iddia ettiği BAE'yi sorumlu tutuyor.

Sudan Güvenlik ve Savunma Konseyi, dün, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan başkanlığında olağanüstü toplanmıştı.

Toplantının ardından açıklama yapan Sudan Savunma Bakanı Yasin İbrahim Yasin, devam eden saldırının ardından konseyin, "Birleşik Arap Emirlikleri'ni 'saldırgan ülke' olarak ilan etme, BAE ile diplomatik ilişkileri kesmek ve Sudan'ın Büyükelçiliği ile Başkonsolosluğu'nu geri çekme" kararlarını aldığını söylemişti.