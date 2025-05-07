Hindistan-Pakistan savaşında can kaybı 31'e yükseldi

Komşu ülkelerin savaşı kızışıyor! Bilanço şimdiden korkunç boyutlarda
FED, faizi 4.50 seviyesinde sabit tuttu

Trump'ın baskısı işe yaramadı! FED, faiz kararını açıkladı
İşte eşi tarafından katledilen Bahar Aksu'nun son anları

Çığlıkları caddeyi inletmiş! İşte eşinin öldürdüğü Bahar'ın son anları
Vatikan'da yeni papa ilk turda seçilemedi

Vatikan'da yeni papa seçiliyor! Bacadan çıkan dumanın rengi belli oldu

BAE, Sudan'ın Port Sudan Otoritesinin Diplomatik İlişkileri Kesme Kararını Tanımadı

BAE, Sudan'ın Port Sudan Otoritesinin Diplomatik İlişkileri Kesme Kararını Tanımadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri, Port Sudan otoritesinin Sudan'ın meşru hükümetini temsil etmediğini belirterek, bu otoritenin diplomatik ilişkileri kesme kararını tanımadığını açıkladı. Sudan'daki çatışmaların 3. yılına girmesiyle birlikte gerginlikler artıyor.

PORT Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Port Sudan otoritesinin Sudan'ın meşru hükümetini ve halkını temsil etmediğini belirterek, bu otoritenin diplomatik ilişkileri kesme kararını "tanımadığını" açıkladı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sudan'ın sözde Güvenlik ve Savunma Konseyi tarafından yapılan açıklama, BAE ile Sudan Cumhuriyeti ve kardeş halkları arasındaki sağlam ilişkileri etkilemeyecek." ifadesi kullanıldı.

Port Sudan otoritesinin Sudan'ın meşru hükümetini ve halkını temsil etmediği belirtilen açıklamada, bu otoritenin BAE ile ilişkileri kesme kararının tanınmadığına dikkati çekildi.

Sudan'ın BAE aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı soykırım davasına atıfta bulunulan açıklamada, "Sudan'daki savaşan taraflardan biri olan Port Sudan otoritesinin BAE ile diplomatik ilişkileri kesme kararı, UAD'nin davayı reddetmesinden sadece bir gün sonra bir tepki olarak geldi." değerlendirmesi yapıldı.

Söz konusu kararın "barış görüşmelerinden kaçmak için bir manevra" olarak nitelendirildiği açıklamada, diplomatik ilişkileri kesme kararının "utanç verici" olduğu ve reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Sudan ve kardeş halkının önceliklerini ön planda tutan, askeri otoriteden bağımsız bir sivil liderliğe, halkının yarısını öldürmeyen, diğer yarısını aç bırakmayan ve yerinden etmeyen bir liderliğe ihtiyacı var." ifadesi kullanıldı.

Sudan halkının, özellikle de BAE'de ikamet edenlerin son kararlardan etkilenmeyeceğine işaret edilen açıklamada, BAE'nin son 50 yıldır Sudan'a destek verenlerin başında yer aldığı ve halkına yardım eli uzatmaktan çekinmeyecekleri vurgulandı.

Sudan'da 3. yılına giren çatışmalar ve BAE ile gergin ilişkiler

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmalar yaşanıyor.

Sudan yönetimi, çatışmaların başından beri Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) başta İHA olmak üzere HDK'ye silah, mühimmat, lojistik ve mali destek vermekle suçluyor.

BAE ise bu suçlamaları sürekli olarak reddediyor.

Sudan, 5 Mart'ta, Batı Darfur'daki Masalit etnik grubuna yönelik soykırımda BAE'nin HDK'ye destek verdiğini ileri sürerek UAD'de dava açmıştı.

UAD ise 5 Mayıs'ta, Sudan'ın BAE'ye karşı açtığı soykırım davasında "yetkisizlik" kararı vererek, davanın UAD'deki davaların yer aldığı genel listeden çıkarıldığını duyurmuştu.

Sudan'ın geçici başkenti konumundaki Port Sudan, 4 gündür art arda dron saldırılarına maruz kalıyor ve bu saldırılar sonucunda yangınlar ve patlamalar meydana geliyor.

Sudan hükümeti bu saldırılardan HDK'yi ve ona destek verdiğini iddia ettiği BAE'yi sorumlu tutuyor.

Sudan Güvenlik ve Savunma Konseyi, dün, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan başkanlığında olağanüstü toplanmıştı.

Toplantının ardından açıklama yapan Sudan Savunma Bakanı Yasin İbrahim Yasin, devam eden saldırının ardından konseyin, "Birleşik Arap Emirlikleri'ni 'saldırgan ülke' olarak ilan etme, BAE ile diplomatik ilişkileri kesmek ve Sudan'ın Büyükelçiliği ile Başkonsolosluğu'nu geri çekme" kararlarını aldığını söylemişti.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin katil zanlısı Ankara'da yakalandı

Vahşice öldürülen kardeşlerin katil zanlısı yakalandı
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Dervişoğlu, Sırrı Süreyya Önder için Meclis'te yapılan taziyeye katılmadı

Meclis'teki Sırrı Süreyya Önder taziyesine katılmayan bir isim var
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.