BAE, Rusya ve Ukrayna Arasında 205 Esiri Serbest Bıraktı

ABU DABİ, 7 Mayıs (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Rusya ile Ukrayna arasında esir takasına yönelik son arabuluculuk girişimi çerçevesinde iki taraftan 205'er kişi serbest bırakıldı.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre BAE'nin arabuluculuğunda gerçekleşen söz konusu 15. esir takasıyla birlikte BAE'nin arabuluculuğunda takas edilen toplam esir sayısı 4,181'e ulaştı.

Açıklamada başarıyla gerçekleşen takasın, iki tarafın da devam eden çatışmanın çözüme kavuşturulmasında BAE'nin diplomatik rolüne duyduğu güveni ortaya koyduğu vurgulandı.

Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasını amaçlayan tüm girişimleri destekleme niyetini de yineleyen BAE, savaşın özellikle mülteci ve esirler üzerindeki insani etkilerini hafifletmenin önemine dikkat çekti.