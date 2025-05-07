Hindistan-Pakistan arasındaki savaşa ilişkin Türkiye'den endişelendiren açıklama

Hindistan-Pakistan savaşı için Türkiye'den endişelendiren açıklama
Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
Savaş başladı! İşte Hindistan ve Pakistan askeri güç karşılaştırması

Hangi ülke daha güçlü? Pakistan'ın bir adım önde olduğu tek alan var
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

BAE, Rusya ve Ukrayna Arasında 205 Esiri Serbest Bıraktı

BAE, Rusya ve Ukrayna Arasında 205 Esiri Serbest Bıraktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yaparak her iki taraftan 205 kişiyi serbest bıraktı. Bu, BAE'nin arabuluculuğundaki toplam esir takaslarının sayısını 4,181'e çıkardı.

ABU DABİ, 7 Mayıs (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Rusya ile Ukrayna arasında esir takasına yönelik son arabuluculuk girişimi çerçevesinde iki taraftan 205'er kişi serbest bırakıldı.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre BAE'nin arabuluculuğunda gerçekleşen söz konusu 15. esir takasıyla birlikte BAE'nin arabuluculuğunda takas edilen toplam esir sayısı 4,181'e ulaştı.

Açıklamada başarıyla gerçekleşen takasın, iki tarafın da devam eden çatışmanın çözüme kavuşturulmasında BAE'nin diplomatik rolüne duyduğu güveni ortaya koyduğu vurgulandı.

Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasını amaçlayan tüm girişimleri destekleme niyetini de yineleyen BAE, savaşın özellikle mülteci ve esirler üzerindeki insani etkilerini hafifletmenin önemine dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor All Star'da Almeda diskalifiye edildi! Nedenini Acun Ilıcalı açıkladı

Şampiyon olması beklenen yarışmacı diskalifiye edildi!
'Victor Osimhen'in bonservisi alınacak mı?' sorusuna Dursun Özbek'ten net yanıt

"Osimhen'in bonservisi Alınacak mı?" sorusuna Özbek'ten net yanıt
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
Yer: İstanbul! Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...

Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Şehirlerin giriş çıkışlarında maliyeci kontrolü aylar önce başlamış

Karşınıza çıkarsa dikkat! Şehir giriş çıkışlarında kontrol başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.