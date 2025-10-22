Haberler

BAE, Pakistan ve Afganistan Arasındaki Ateşkes Anlaşmasını Destekliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ile Afganistan arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılayarak, Türkiye ve Katar'ın arabuluculuk çabalarını övdü. BAE, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için duyduğu destekle dikkat çekti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Pakistan ile Afganistan arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılayarak, Türkiye ve Katar'ın arabuluculuk çabalarını övdü.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BAE'nin, Pakistan ile Afganistan arasında derhal ateşkes sağlanması ve iki ülke arasında barış ve istikrarın güçlendirilmesi için mekanizmaların kurulması yönündeki anlaşmayı memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, Katar ve Türkiye'nin yapıcı diyalog ortamı sağlamak ve iki taraf arasında anlaşmayı kolaylaştırmak için gösterdikleri yoğun diplomatik çabalardan övgüyle söz edildi.

Bakanlığın açıklamasında, BAE'nin bölgede güvenlik ve istikrarı artıracak ve Pakistan ile Afganistan halklarının barış ve kalkınma özlemlerini yerine getirecek her türlü çabayı desteklediği ifade edildi.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, 19 Ekim'de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan'dan Pakistan topraklarına yönelik saldırıların sona ereceğini vurgulayarak, iki ülke arasında ateşkes anlaşması yapıldığını duyurmuştu.

Asıf, 25 Ekim'de heyetlerin İstanbul'da tekrar bir araya gelerek konuları ayrıntılı olarak görüşeceklerini belirterek, ateşkesin sağlanmasında aktif rol oynayan Türkiye'ye ve Katar'a teşekkür etmişti.

Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da, Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan çatışmalara ilişkin görüşmeler yapılmıştı.

Afganistan ve Pakistan'dan üst düzey yetkililerin davet edildiği ateşkes görüşmelerinde, her iki ülkenin istihbarat servisleri başkanlarıyla savunma bakanları toplantıda hazır bulunmuştu.

Kaynak: AA / Fekry Abdeen - Güncel
Trump: Çin, 1 Kasım itibarıyla yüzde 155 gümrük vergisi ödeyecek

Trump'tan Çin'e ağır ceza! İşte kabusun başlayacağı tarih
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Dünyanın gözünü diktiği Trump-Putin zirvesi iptal edildi

Dünyanın gözünü diktiği barış zirvesi iptal edildi
Altında ibre terse döndü: Saatler içerisindeki kayıp öyle böyle değil

Altında ibre terse döndü: Saatler içerisindeki kayıp öyle böyle değil
Belediyeye ait fırında infial yaratan görüntü

Belediyeye ait fırında çekilen görüntü infial yarattı! Açıklama var
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında, Kütahya ve Isparta belediyelerine de inceleme başlatıldı

Aziz İhsan Aktaş soruşturması, 2 belediyeye daha sıçradı
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi

TSK'yı yakından ilgilendiren karar, Meclis'ten geçti
Stuttgart cephesinden Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama

Stuttgart'tan Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Yeni bir Yassıada Çetesi kurmak istediğini ilan etti

Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı! AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Yusuf Akçiçek siftah yaptı, Al Hilal liderliğe oturdu

Bizim Çocuklar dünyaya damga vurmaya devam ediyor! Şimdi de Yusuf
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti, düğmeye basıldı! TOKİ'ye kiralama yetkisi geliyor

Milyonları mutlu edecek düzenleme için düğmeye basıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.