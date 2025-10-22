BAE, Pakistan ve Afganistan Arasındaki Ateşkes Anlaşmasını Destekliyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Pakistan ile Afganistan arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılayarak, Türkiye ve Katar'ın arabuluculuk çabalarını övdü.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BAE'nin, Pakistan ile Afganistan arasında derhal ateşkes sağlanması ve iki ülke arasında barış ve istikrarın güçlendirilmesi için mekanizmaların kurulması yönündeki anlaşmayı memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, Katar ve Türkiye'nin yapıcı diyalog ortamı sağlamak ve iki taraf arasında anlaşmayı kolaylaştırmak için gösterdikleri yoğun diplomatik çabalardan övgüyle söz edildi.

Bakanlığın açıklamasında, BAE'nin bölgede güvenlik ve istikrarı artıracak ve Pakistan ile Afganistan halklarının barış ve kalkınma özlemlerini yerine getirecek her türlü çabayı desteklediği ifade edildi.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, 19 Ekim'de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan'dan Pakistan topraklarına yönelik saldırıların sona ereceğini vurgulayarak, iki ülke arasında ateşkes anlaşması yapıldığını duyurmuştu.

Asıf, 25 Ekim'de heyetlerin İstanbul'da tekrar bir araya gelerek konuları ayrıntılı olarak görüşeceklerini belirterek, ateşkesin sağlanmasında aktif rol oynayan Türkiye'ye ve Katar'a teşekkür etmişti.

Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da, Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan çatışmalara ilişkin görüşmeler yapılmıştı.

Afganistan ve Pakistan'dan üst düzey yetkililerin davet edildiği ateşkes görüşmelerinde, her iki ülkenin istihbarat servisleri başkanlarıyla savunma bakanları toplantıda hazır bulunmuştu.