BAE, Şarika'daki Hor Fakkan Limanı'na saldırı düzenlendiğini duyurdu
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika Emirliği'ndeki Hor Fakkan Limanı'na yapılan saldırıda can kaybı ya da yaralının olmadığı açıklandı. Yetkililer olayla ilgili soruşturmaya başladı.
Şarika Hükümeti Medya Ofisi'nin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Hor Fakkan Limanı'nın hedef alındığı ve yetkili birimlerin olayla ilgilendiği bildirildi.
Saldırıda can kaybı ve yaralanan olmadığına işaret edilen açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.
Kaynak: AA / Esat Fırat