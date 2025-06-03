BAE'nin Emirates ve Suudi Flynas, Şam'a Doğrudan Uçuş Başlatıyor

ŞAM, 3 Haziran (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) önde gelen havayolu şirketi Emirates ile Suudi Arabistan'ın uygun fiyatlı yolculuk hizmeti sunan havayolu şirketi Flynas, Suriye'nin başkenti Şam'a doğrudan ticari seferler başlatacak.

Suriye'nin resmi SANA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel İdaresi'nden pazartesi günü yapılan açıklamada Emirates havayolu şirketinin, 13 yıllık aradan sonra 16 Temmuz'dan itibaren Şam Uluslararası Havalimanı'na uçuşlara yeniden başlamayı planladığı duyuruldu. Önümüzdeki günlerde operasyonlarına başlaması beklenen Flynas şirketinin internet sitesinde Riyad ile Şam arasındaki doğrudan seferlerin perşembe günü başlayacağı kaydedildi.

Emirates havayolu şirketinin yeniden seferlere başlamasını, diğer havayolu şirketlerini Şam'a yeniden sefer başlatmaya teşvik edebilecek önemli bir adım olarak nitelendiren idare, söz konusu gelişme sayesinde ticari ve ekonomik faaliyetlerin artmasının, turizmin teşvik edilmesinin ve Suriyelilerin, özellikle de BAE'deki büyük Suriyeli göçmen topluluğunun seyahatlerinin kolaylaşmasının beklendiğini vurguladı.

İdare, havayolu şirketlerinin operasyonlarına yönelik uluslararası standartları karşılamak üzere Şam Uluslararası Havalimanı'nı restorasyon, altyapı geliştirme ve personel eğitimi yoluyla iyileştirme çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını da belirtti.

Uygun fiyatlı yolculuk hizmeti sunan Dubai merkezli Flydubai havayolu şirketine ait bir uçağın pazar günü Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmasıyla BAE ile Suriye arasında bir yıllık aradan sonra doğrudan tarifeli uçuşların yeniden başlamıştı.