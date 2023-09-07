BAE'nin Ankara Büyükelçisi: "Türkiye, BAE'nin ekonomik ilişkilerin en fazla geliştiği ortağı haline gelmiştir"

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, en büyük 10 ekonomik ortak arasından Türkiye'nin, BAE'nin ekonomik ilişkilerini en çok geliştirdiği ülke haline geldiğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, en büyük 10 ekonomik ortak arasından Türkiye'nin, BAE'nin ekonomik ilişkilerini en çok geliştirdiği ülke haline geldiğini söyledi.

İstanbul'da Emaar Address Hotel'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Zahiri, BAE'de düzenlenecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) ile Türkiye-BAE arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Zahiri, "BAE, 30 Kasım-12 Aralık'ta COP28'e ev sahipliği yapacak. Bu konferans, iklim değişikliğini ele almaya yönelik küresel çabaları hızlandırmak ve Paris'in ilk küresel değerlendirmesine hazırlanmak için kapsayıcı ve çözüm odaklı bir fırsat sunacak." dedi.

İklim değişikliğinin özellikle küresel güneydeki etkilerinin tüm toplumu kapsayan çözümler sunulmadan ele alınamayacağını belirten Zahiri, "Adil iklim eylemi, gençleri dinlemeyi, onlara erişim sağlamayı ve karar alma süreçlerine katkıda bulunmayı sağlamalarını gerektirir. Bu bağlamda COP28, dünyanın en az gelişmiş ülkelerinin yerli halklarını ve azınlık gruplarını temsil eden 100 genç delegeden oluşan Uluslararası Gençlik İklim Delegesi Programı'nın ilk grubunu da seçti." ifadesini kullandı.

"Çeşitli düzeylerde daha güçlü işbirliklerini bekliyoruz"

Zahiri, Türkiye'nin konferansa katılımını sabırsızlıkla beklediklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE'ye gerçekleştirdiği son ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkiler açısından çok önemli sonuçları olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile BAE'nin ekonomik ve kültürel ortaklıklarını geliştirmek için birçok umut verici fırsata sahip olduğunu vurgulayan Zahiri, şunları kaydetti:

"Martta imzalanıp 1 Eylül'de yürürlüğe giren (Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık) anlaşma, ticaretin ve yatırımların artırılmasına yönelik en önemli adımdır. Çeşitli düzeylerde daha güçlü işbirliklerini bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, BAE'nin en büyük 10 ticaret ortağı arasında ekonomik ilişkilerin en fazla geliştiği ortağı haline gelmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'a gerçekleştirdiği son ziyaret esnasında bir anlaşma duyuruldu.

BAE ile dost Türkiye arasında mutabakat zaptı ve yüksek stratejik komite kurulmasına yönelik anlaşma imzalandı. 50,7 milyar dolar değerinde yatırımla iki ülke arasındaki kapsamlı ortaklık alanlarının çeşitlendirilmesine ve bu ufkun iki ülkenin sürdürülebilir ekonomik büyüme ve refah hedeflerine ulaşacak şekilde genişletmesine şahit olundu."

Zahiri, ekonomik ilişkiler dışında Türkiye ile BAE arasında gelişen ilişkilerin, Türkiye ile Mısır ve Suudi Arabistan arasındaki diyaloğu da kuvvetlendirdiğini belirtti.