BAE'nin 54. Milli Günü Resepsiyonu Ankara'da Kutlandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği tarafından ülkenin 54. Milli Günü vesilesiyle resepsiyon düzenlendi.

BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen resepsiyona Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, üst düzey yetkililer, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, Türkiye ve BAE'nin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Büyükelçi Zahiri, ülkesinin kuruluşunun 54'üncü yıl dönümünü "Birleşmiş" temasıyla kutladıklarını belirterek, bu temanın ortak çalışmalarının değerlerini ve insanı güçlendirme ile geleceği inşa etme yönündeki vizyonlarının yaklaşımını yansıttığını ifade etti.

Zahiri, BAE'nin ekonomi, yenilikçilik, yenilenebilir enerji ve uzay alanlarında ilerlemeler kaydetmesini sağlayan ulusal vizyonlarla kalkınma sürecini devam ettirdiğinin altını çizdi.

Ankara'da 29-30 Kasım'da düzenlenen "Birleşik Arap Emirlikleri Evi" başlıklı kültürel etkinliğiyle ziyaretçilere ülkesinin kültürünü, özgün mirasını ve misafirperverlik ruhunu keşfetmelerine imkan tanıdıklarını anlatan Zahiri, bu etkinliğin aynı zamanda iki dost ülke ve halkları arasındaki ilişkilerin derinleşmesine katkı sağlayan, buluşma ve kültürel diyalog bağlarını güçlendiren bir deneyim olduğunu söyledi.

Zahiri, BAE'nin işbirliğini ve diyaloğu destekleyen bir ülke olarak küresel rolünü güçlendirmeye devam ettiğine dikkati çekerek, dünyadaki tüm halkların kalkınma ve refaha ulaşması için katkı sağlayıcı ülkelerden biri haline geldiğini dile getirdi.

Son yıllarda Türkiye ile BAE arasındaki ilişkilerin dikkati çekici bir gelişme yaşadığını vurgulayan Zahiri, karşılıklı ziyaretlerin ve ortak anlaşmaların, ticaret, yatırım, teknoloji ve enerji alanlarını kapsayan stratejik bir ortaklığın pekişmesine katkı sağladığını anlattı.

Zahiri, iki ülke arasındaki yatırım ortaklıklarının da özellikle yazılım ve bilgi teknolojileri, elektronik bileşenler, telekomünikasyon, ulaşım ve lojistik ile gayrimenkul sektörlerinde önemli ölçüde güçlendiğini aktardı.

Her iki ülkenin de bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik yakın vizyonlar paylaştığını belirten Zahiri, dost iki halkın çıkarlarına hizmet edecek şekilde işbirliğini daha da derinleştirmeyi beklediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından etkinlik kapsamında müzik dinletisi ve pasta kesim töreni yapıldı.