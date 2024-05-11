BAE, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne sivil yönetime katılma çağrısını kınadı

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Abu Dabi'ye Gazze Şeridi'nde sivil yönetime katılma çağrısını kınayarak reddetti.

BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan, X hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesini Gazze Şeridi'nin sivil yönetimine katılmaya davet eden İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kınadı.

Al Nahyan, "İsrail Başbakanı'nın böyle bir adım atma yetkisinin olmadığını vurguluyor ve İsrail'in Gazze'deki varlığına kılıf sağlanması için herhangi bir planın içine sürüklenmeyi reddediyoruz." denildi.

Al Nahyan ayrıca "kardeş Filistin halkının beklentilerini karşılayan, şeffaf ve bağımsız bir Filistin hükümeti kurulduğunda, bu hükümete her türlü desteği vermeye hazır olduklarını" kaydetti.

Netanyahu, katıldığı "Dr. Phil Primetime" adlı programda, savaşın ardından Gazze Şeridi'nin geleceğine dair planlarına değinerek, İsrail'in "Gazze'de muhtemelen BAE ve Suudi Arabistan gibi istikrar isteyen diğer ülkelerin desteğiyle bir tür sivil hükümet" kurulması yönündeki düşüncesini yinelemişti.

Suudi Arabistan'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.