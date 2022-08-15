Haber : BAE'nde kum fırtınası - Haberler

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BAE'nde kum fırtınası

BAE'nde kum fırtınası

Kum fırtınası nedeniyle yollardaki görüş mesafesinin kısalması Abu Dabi'deki binalardan ve yollardan görüntüler ABU DABİ - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de etkili olan kum fırtınası yaşamı olumsuz etkiledi.

Kum fırtınası nedeniyle yollardaki görüş mesafesinin kısalması

Abu Dabi'deki binalardan ve yollardan görüntüler ABU DABİ - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de etkili olan kum fırtınası yaşamı olumsuz etkiledi.

AA / Mohammed Zarandah - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Güncel Haberler

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