BAE'nde kum fırtınası Kum fırtınası nedeniyle yollardaki görüş mesafesinin kısalması Abu Dabi'deki binalardan ve yollardan görüntüler ABU DABİ - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de etkili olan kum fırtınası yaşamı olumsuz etkiledi. Kum fırtınası nedeniyle yollardaki görüş mesafesinin kısalması Abu Dabi'deki binalardan ve yollardan görüntüler ABU DABİ - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de etkili olan kum fırtınası yaşamı olumsuz etkiledi. Güncel AA / Mohammed Zarandah Birleşik Arap Emirlikleri Güncel Haberler

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