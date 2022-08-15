BAE'nde kum fırtınası
Kum fırtınası nedeniyle yollardaki görüş mesafesinin kısalması Abu Dabi'deki binalardan ve yollardan görüntüler ABU DABİ - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de etkili olan kum fırtınası yaşamı olumsuz etkiledi.
Kum fırtınası nedeniyle yollardaki görüş mesafesinin kısalması
Abu Dabi'deki binalardan ve yollardan görüntüler ABU DABİ - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de etkili olan kum fırtınası yaşamı olumsuz etkiledi.
AA / Mohammed Zarandah - Güncel