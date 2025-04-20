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BAE, Mescid-i Aksa'ya Yönelik Saldırılara Sert Tepki Gösterdi

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Birleşik Arap Emirlikleri, fanatik İsrailli grupların Mescid-i Aksa'nın bombalanması çağrılarını ve Filistinli Hristiyanlara yapılan saldırıları kınadı. BAE Dışişleri Bakanlığı, bu tür saldırıların bölgedeki gerilimi artıracağına dikkat çekti.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), fanatik İsrailli grupların işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın bombalanması çağrıları ile kentte Hristiyanları hedef alan saldırıların "bölgedeki gerginliği tırmandıracağını" belirtti.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, aşırı sağcı fanatik İsrailli grupların, Mescid-i Aksa'nın bombalanması yönündeki çağrılarının şiddetle kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail polisinin dün "Kutsal Cumartesi" bayramını kutlamak için işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kıyamet Kilisesi'ne giden Filistinli Hristiyanlara müdahalesi de kınandı.

Bu tür çağrılar ile keyfi müdahalelerin bölgedeki gerilimi daha fazla tırmandıracağı uyarısında bulunuldu.

İsrail polisi, dün Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinde Kıyamet Kilisesi'ne giden yollara askeri kontrol noktaları kurmuş, "kutsal ateş" ayinine katılmak isteyen pek çok Hristiyan'ı durdurarak kimlik kontrolü yapmış ve kiliseye girişlerini engellemişti. Polis, "Kutsal Cumartesi" bayramını kutlamak için Kıyamet Kilisesi'ne gelen bazı Filistinli Hristiyanlara da coplarla müdahale etmişti.

Bazı radikal Yahudi grupların sosyal medya hesaplarından, Mescid-i Aksa ve içinde yer alan Kubbetu's Sahra'nın bombalandığını anlatan yapay zekayla hazırlanmış bir görüntü dolaşıma sokulmuştu.

"Gelecek Yıl Kudüs'te" başlığı altında yayınlanan video kaydında, Mescid-i Aksa'nın bombalandığı ve yerine sözde Heykel Dağı'nın (Tapınak Dağı) inşa edildiğine dair görseller yer almıştı.

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Kaynak: AA / İbrahim Khazen - Güncel
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