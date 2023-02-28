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BAE-Malezya ortak askeri tatbikatı "Çöl Kaplanı 6" sona erdi

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BAE-Malezya ortak askeri tatbikatı 'Çöl Kaplanı 6' sona erdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Malezya kara kuvvetlerinin katıldığı "Çöl Kaplanı 6" ortak askeri tatbikatı tamamlandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Malezya kara kuvvetlerinin katıldığı "Çöl Kaplanı 6" ortak askeri tatbikatı tamamlandı.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, BAE'de gerçekleştirilen tatbikatın kapanışına Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın yanı sıra çok sayıda devlet adamı katıldı.

BAE Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Said Raşid eş-Şehhi, burada yaptığı konuşmada, "Çöl Kaplanı 6"nın iki ülke arasında düzenlenen 6. tatbikat olduğuna işaret ederek, Malezya silahlı kuvvetleri ile kurulan yüksek ilişkiden ve bu ilişkiyi geliştirmekten gurur duyduklarını söyledi.

Malezya Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Muhammed bin Abdurrahman da tatbikata katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür tatbikatların iki ülkenin de çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti.

Haberde, tatbikatın tam olarak nerede yapıldığı ve ne zaman başladığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

BAE ve Malezya silahlı kuvvetlerinin katıldığı "Çöl Kaplanı 5" askeri tatbikatı, Nisan 2018'de gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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