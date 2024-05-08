BAE, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmesini kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmesini kınayarak, bu askeri gerilimi tırmandırmanın Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardım akışı üzerindeki sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"BAE, İsrail kuvvetlerinin Refah Sınır Kapısı'na yönelik saldırısını ve kontrol altına almasını güçlü bir şekilde kınıyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, daha fazla insanın zarar görmesi ve Gazze Şeridi'nin tanık olduğu insani trajediyi daha da kötüleştirme yönünde tehdit oluşturan askeri gerilimi tırmandırmanın sonuçları konusunda uyarı yapıldı.

"Gazze Şeridi sakinlerine yönelik hayat kurtaran insani yardım akışının, onu sınırlandıracak hiçbir tehlike veya engele maruz kalmaması gerektiği" vurgulanan açıklamada, "uluslararası topluma Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için gecikmeden her türlü çabayı göstermeleri" çağrısında bulunuldu.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, dün sabah da Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.