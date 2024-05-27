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BAE İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını kınadı

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Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları kınayarak derhal ateşkes yapılmasını ve Uluslararası Adalet Divanı'nın kararının uygulanmasını talep etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesine yönelik saldırılarını kınadığı bildirildi.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes yapılmasının önemi vurgulandı.

Yerinden edilmiş en az 40 Filistinlinin ölümüne yol açan İsrail saldırılarının şiddetle kınandığı açıklamada, daha fazla can kaybının önlenmesi için derhal ateşkese ulaşılması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Refah kentine yönelik saldırıları derhal durdurmasını isteyen Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) çıkarmış olduğu kararın uygulanması talep edildi.

Ayrıca, açıklamada, işgal altındaki tüm Filistin topraklarında gerginliğin tırmanmasının durması ve insani felaket durumunun hafifletilmesi için gösterilecek çabaların kenetlenmesi gerektiği vurgulandı.

Sisi'den uyarı

Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de Refah'taki saldırıya ilişkin İsrail operasyonlarının tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasına göre, Sisi, ülkeyi ziyaret eden bir grup Amerikan Kongresi üyesi ile bir araya geldi.

İsrail'in operasyonlarının tehlikesi konusunda uyarıda bulunan Sisi, Gazze halkının yaşamayı sürdürdüğü drama sınır getirilmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

Sisi, Refah'a yönelik İsrail saldırılarının insani ve güvenlik açısından muhtemel tehlikelerine dikkati çekti.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanının saldırıların durdurulması kararına karşın Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına dün saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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