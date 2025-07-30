BAE, İsrail'in Büyükelçisi Shelley'nin Görevine Son Vermesini İstedi

İsrail basını, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) "bir barda sergilediği uygunsuz davranışlar" nedeniyle İsrail'in Abu Dabi Büyükelçisi Yossi Shelley'in görevine son verilmesi için Tel Aviv'e dolaylı mesajlar gönderdiğini belirtti.

Yediot Aharonot gazetesinin ismini vermeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, BAE, İsrail'in Abu Dabi Büyükelçisi Shelley'nin değiştirilmesi gerektiğini resmen duyurmasa da Tel Aviv'e bu yönde dolaylı mesajlar gönderdi.

Söz konusu dolaylı mesajlar arasında "büyükelçinin görmezden gelinmesi ve son dönemde hiçbir toplantıya davet edilmemesi" de yer alıyor.

Bu şekilde BAE, Shelley'in "görevinin sessizce sonlandırması gerektiği ve ne kadar erken olursa o kadar iyi olacağı" mesajı veriyor.

Bu konuda "resmi bir açıklama yapmayan" BAE'nin gönderdiği dolaylı mesajlar, "Shelley'nin görevine bir an önce son verilmesi gerektiği ve artık Abu Dabi'de istenmediği" anlamına geliyor.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun dün yayınlanan haberinde, Shelley'in adının "ahlaki meselelere" karıştığını, bu durumun Abu Dabi'de rahatsızlık yarattığını, İsrail'in Shelley'in Tel Aviv'e geri dönmesi için perde arkasında bazı girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Kasım 2024'ten bu yana İsrail'in Abu Dabi Büyükelçisi olan ve daha önce Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinde genel müdürlük görevini yürüten Shelley'nin, "İsrailli erkek ve kadınlarla birlikte bir barda sergilediği uygunsuz davranışlar" nedeniyle yakında İsrail'e geri döneceği aktarıldı.

Birkaç ay öncesinde bir barda görülen Shelley'in davranışlarının "alışılmadık ve bir büyükelçiden beklenmeyen şekilde olduğu" kaydedildi.

Üç farklı kaynağa dayandırılan haberde, İsrail Büyükelçisi'nin "konumuna yakışmayan davranışlar sergilediği", olayın "ahlaki, değerlerle ilgili ve kişisel boyutlarda bir zarar oluşturduğu" ifade edildi.

Olayın İsrail'de diplomatik ve siyasi çevrelerde büyük yankı uyandırdığı, BAE makamlarının resmi olmayan kanallar aracılığıyla İsrail'e, "büyükelçilerini istemediklerine ve Shelley'in davranışlarının kabul edilemez olduğuna, onurlarına zarar verdiğine" yönelik açık bir mesaj gönderdiği belirtildi.

BAE, İsrail medyasında yer alan haberlere ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.