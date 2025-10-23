Haberler

BAE, İsrail'in Batı Şeria'daki Yerleşim Tasarısını Kınadı

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakını öngören tasarının, İsrail Meclisindeki ön oylamada kabul edilmesini kınadı. BAE, bu adımı tehlikeli bir tırmanış ve uluslararası kararların ihlali olarak nitelendirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakını öngören tasarının, İsrail Meclisindeki ön oylamada kabul edilmesini kınayarak, bunu "tehlikeli bir tırmanış ve uluslararası kararların açık bir ihlali" olarak nitelendirdi.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Meclisin, işgal altındaki Batı Şeria üzerinde İsrail egemenliğini dayatmayı ve bir yerleşim birimi üzerindeki kontrolü yasallaştırmayı amaçlayan iki yasa tasarısını ön okumada onaylamasını şiddetle kınıyoruz." denildi.

Bu adımın tehlikeli bir tırmanışı ve uluslararası meşruiyet kararlarının açık bir ihlalini temsil ettiği ve bölgede adil ve kapsamlı bir barışa ulaşma çabalarını baltaladığı kaydedilen açıklamada, BAE'nin, işgal altındaki Filistin topraklarının hukuki ve tarihi statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm tek taraflı uygulamaları tamamen reddettiği dile getirildi.

Batı Şeria'nın ilhakına yönelik her türlü hamlenin, iki devletli çözümün temellerini sarsması nedeniyle kesinlikle reddedildiği vurgulanan açıklamada, barış sürecini canlandırmak ve yasa dışı uygulamaları durdurmak için bölgesel ve uluslararası çabaların desteklenmesi gerektiğine işaret edildi.

BAE'nin Filistin halkına ve haklarına destek olma taahhüdünün yinelendiği açıklamada, uluslararası topluma, bölge halklarının güvenliğini ve istikrarını sağlamak için hukuki ve siyasi sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısı yapıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, dün İsrail Meclisindeki ön oylamada oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

Tasarının ön oylamasına katılan İsrail parlamentosu vekillerinden 24'ü "hayır" oyu kullanırken, 25 milletvekili ise "evet" oyu vermişti.

Tasarının, İsrail Meclisinden geçerek yasalaşması için Mecliste 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

Kaynak: AA / Muhammed Ata - Güncel
