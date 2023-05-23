BAE, İsrail Cumhurbaşkanı ve Başbakanını Dubai'deki iklim konferansına davet etti

Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a kasım ayında Dubai'de yapılması planlanan iklim konferansına (COP28) katılmaları için resmi davet gönderdiği belirtildi.

Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a kasım ayında Dubai'de yapılması planlanan iklim konferansına (COP28) katılmaları için resmi davet gönderdiği belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama, BAE'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Twitter hesabından İbranice yapıldı.

Açıklamada, BAE'nin Tel Aviv Büyükelçisi Muhammed Al Haca'nın, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Başbakan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşid adına konferans davet mektuplarını Netanyahu ve Herzog'a teslim ettiği kaydedildi.

Twitter'da, Netanyahu ve Herzog'un, Al Haca'dan davet mektuplarını aldıklarını anın fotoğrafları da paylaşıldı.

İsrail Haaretz Gazetesinin haberine göre, Başbakan Netanyahu, hükümetin aralık ayı sonlarında yemin ederek göreve başlamasından kısa bir süre sonra BAE'yi ziyaret etmeyi planlamış ancak İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in göreve gelişinden günler sonra 3 Ocak'ta Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinin ardından bu ziyaret ileri bir tarihe ertelenmişti.

Netanyahu'nun konferansa katılması durumunda başbakan olarak BAE'yi ilk ziyareti olacak. Herzog ise ilki 2022 başlarında, ikincisi ise aynı yılın mayıs ayında olmak üzere BAE'yi iki kez ziyaret etmişti.

BAE Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Ben-Gvir'in 21 Mayıs'ta İsrail güçlerinin yoğun koruması altında Harem-i Şerif'e girmesini kınamış ve İsrail makamlarını tansiyonu düşürmeye ve bölgede istikrarsızlığa sebep olacak adımlar atmamaya çağırmıştı.

İsrail ile BAE 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.