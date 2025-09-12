BAE, İsrail Büyükelçi Yardımcısını Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar'a saldırısı nedeniyle İsrail'in Abu Dabi Büyükelçi Yardımcısı David Ahad Horsandi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

BAE Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, BAE Uluslararası İşbirliği İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Rim el-Haşimi'nin Horsandi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak " İsrail'in Katar'a yönelik alçak ve pervasız saldırısını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun saldırgan açıklamalarını" şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Haşimi, Katar'ın güvenlik ve istikrarının Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin güvenlik ve istikrarının ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit etti.

Körfez ülkelerine karşı her türlü saldırının, ortak Körfez güvenlik sistemine yapılmış bir saldırı anlamına geldiğini vurgulayan Haşimi, saldırgan ve kışkırtıcı yaklaşımın sürdürülmesinin istikrara ulaşma şansını zayıflattığını ve bölgeyi son derece tehlikeli yollara ittiğini kaydetti.

İsrail basını, BAE'deki İsrail Büyükelçisi'nin Bakanlığa çağrıldığını duyurmuştu

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'in Abu Dabi Büyükelçisi Yossi Shelley'in BAE Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını duyurmuştu.

Haberde, Shelley'in Doha'daki saldırının kınanması için BAE Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ifade edilmişti.

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ve 4 Hamas üyesi ile bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.