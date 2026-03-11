BAE İran saldırılarını hava savunma sistemleriyle engellediğini duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hava savunma sistemleriyle karşılık verildiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, "BAE hava savunması, şu anda İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı tehditlerine karşı koyarak engellemektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, "hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri, savaş uçaklarının ise insansız hava araçlarını ve seyir füzelerini imha etmesi sonucu oluştuğu" aktarıldı.

BAE İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, başka bir füze tehdidinin tespit edildiği belirtilerek, vatandaşlara güvenli yerlerde kalma çağrısı yapıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.