Bae: İran'dan Fırlatılan 10 Balistik Füze ve 26 İha'yı Engelledik

Birleşik Arap Emirlikleri, İran'dan fırlatılan 10 balistik füze ve 26 insansız hava aracını engellediğini açıkladı. Saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, 131 kişi yaralandı.

ABU DABİ, 13 Mart (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) perşembe günü İran'dan fırlatılan 10 balistik füze ve 26 insansız hava aracını (İHA) engellendiklerini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın ülkeyi hedef alan saldırılarına karşı savunma operasyonlarının sürdüğü belirtildi.

Resmi verilere göre ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmanın başlamasından bu yana BAE hava savunma sistemleri, 278 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1.540 insansız hava aracını etkisiz hale getirdi.

Açıklamada saldırılarda BAE, Pakistan, Nepal ve Bangladeş vatandaşı 6 kişinin hayatını kaybettiği, çeşitli ülkelerin vatandaşı olan 131 kişinin ise hafif ve orta derecede yaralandığı da ifade edildi.

Kaynak: Xinhua
