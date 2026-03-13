BAE, İran'ın füze ve İHA saldırılarını engellediğini duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri, İran'dan yapılan füze ve insansız hava araçları ile gerçekleştirilen saldırıları kendi hava savunma sistemleri ile etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Ülkede meydana gelen patlamaların, bu saldırıların önlendiği ifade edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıları müdahale ederek, engellendiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

"BAE hava savunma sistemleri İran'dan yapılan füze ve İHA saldırılarına müdahale ediyor." ifadesi kullanılan açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, İran'dan fırlatılan balistik füze ve İHA'ların etkisiz hale getirilmesi nedeniyle meydana geldiği kaydedildi."

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Ali Semerci
