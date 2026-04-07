BAE: İran'dan atılan 1 balistik füze ve 11 İHA imha edildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran'dan yöneltilen 1 balistik füze ve 11 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkeye yönelik saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, bugün İran'dan gönderilen 1 balistik füze ve 11 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.

Ülkenin farklı noktalarından duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeler, seyir füzeleri ve İHA'lara yönelik müdahalesi sırasında oluştuğu kaydedildi.

İran'ın saldırılarının başlangıcından bu yana BAE hava savunma sistemlerinin toplamda 520 balistik füze, 26 seyir füzesi ve 2 bin 221 İHA'yı imha ettiği bilgisi paylaşıldı.

İran, ABD-İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere ABD üslerinin bulunduğu bazı bölge ülkelerinde belirlediği kritik hedeflere füze ve İHA saldırıları düzenliyor.