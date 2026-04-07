Haberler

BAE: İran'dan atılan 1 balistik füze ve 11 İHA imha edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran'dan gelen 1 balistik füze ve 11 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı. BAE, bu süreçte toplamda 520 balistik füze, 26 seyir füzesi ve 2 bin 221 İHA'yı imha etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran'dan yöneltilen 1 balistik füze ve 11 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkeye yönelik saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, bugün İran'dan gönderilen 1 balistik füze ve 11 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.

Ülkenin farklı noktalarından duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeler, seyir füzeleri ve İHA'lara yönelik müdahalesi sırasında oluştuğu kaydedildi.

İran'ın saldırılarının başlangıcından bu yana BAE hava savunma sistemlerinin toplamda 520 balistik füze, 26 seyir füzesi ve 2 bin 221 İHA'yı imha ettiği bilgisi paylaşıldı.

İran, ABD-İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere ABD üslerinin bulunduğu bazı bölge ülkelerinde belirlediği kritik hedeflere füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak

Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail konsolosluğu önündeki çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu

Çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu
Rusya'dan İsrail'i kör edecek hamle! İran'a tüm listeyi verdiler

Rusya savaşa dahil oldu! İran'a tüm listeyi verdiler
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı

İş arayan üniversiteli kızı tacizle suçlanmıştı, karar verildi
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz

Tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
İsrail konsolosluğu önündeki çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu

Çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu
1 dakikada dünya rekoru kırdı

Adını tarihe yazdırdı!

İbrahim Tatlıses’in sağlık sorunu sonrası Avşar sözleri yeniden gündeme geldi

TATLISES'İN AVŞAR HAKKINDAKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE