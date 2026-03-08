Haberler

BAE'nin ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ı hedef aldığı iddiası yalanlandı

Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail medyasında yer alan ve İran'daki bir su arıtma tesisine saldırı düzenlediği iddialarını kesin bir dille reddetti. BAE yetkilileri, bu tür iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD ve İsrail'in saldırılarının hedefindeki İran'da bir su arıtma tesisine saldırı düzenlediği iddiasını yalanladı.

İsrail'de yayımlanan Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, BAE güçlerinin İran'daki bir su arıtma tesisini hedef aldığı öne sürüldü.

BAE'nin söz konusu saldırısının Tahran yönetimine bir mesaj niteliğinde olduğuna işaret edilen haberde, İran'ın Körfez ülkesini hedef almayı sürdürmesi durumunda ABD ile İsrail'in yürüttüğü saldırılara BAE'nin sınırlı da olsa katılma durumunun ortaya çıkabileceği iddiasına yer verildi.

The Jerusalem Post gazetesine konuşan BAE'den üst düzey bir yetkili, BAE'nin İran'a saldırı düzenlediği yönünde basında çıkan iddiaları yalanladı.

Katar'ın da ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katıldığı iddiası daha önce gündeme gelmişti.

Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başbakan Danışmanı Mecid el-Ensari ise ülkesinin ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına katıldığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

BAE, bugün hava savunma sistemlerinin ülkeyi hedef alan 17 balistik füze ve 117 insansız hava aracını (İHA) tespit ettiğini, bunlardan 16 balistik füze ve 113 İHA'nın imha edildiğini açıklamıştı.

