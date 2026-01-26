Haberler

BAE: İran'a karşı saldırılarda topraklarımızın kullanılmasına izin vermeyeceğiz

Birleşik Arap Emirlikleri, İran'a yönelik düşmanca eylemler için hava sahası, karasuları veya topraklarının kullanılmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Ayrıca, bu çerçevede hiçbir lojistik destek sağlamayacaklarını ifade etti.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "BAE hava sahasının, topraklarının veya karasularının İran'a karşı herhangi bir askeri saldırıda kullanılmasına izin vermeyeceğini teyit ediyor." denildi.

İran'a yönelik saldırı için herhangi bir lojistik destek de sağlamayacaklarına dikkat çekilen açıklamada, krizlerin çözümü için uluslararası hukuka uyma ve devletlerin egemenliğine saygı gösterme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, BAE olarak anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesinden yana oldukları ifade edildi.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
