Bae: İran'a Yönelik Olası Bir Saldırıda Topraklarımızın Kullanılmasına İzin Vermeyeceğiz

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri, İran'a yönelik olası askeri harekatlarda hava sahası, toprakları veya kara sularının kullanılmasına izin vermeyeceğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı, diyalog ve uluslararası hukuka bağlılık vurgusu yaptı.

ABU DABİ, 27 Ocak (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'a yönelik olası herhangi bir askeri harekatta hava sahası, toprakları veya kara sularının kullanılmasına izin vermeyeceğini yineledi.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada İran'a karşı düzenlenebilecek herhangi bir askeri harekata lojistik destek verilmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, mevcut krizlerin çözümünde en etkili dayanakların diyalog, gerilimin azaltılması, uluslararası hukuka bağlılık ve devletlerin egemenliğine saygı olduğu yönündeki inanç vurgulandı.

İran'ın birçok bölgesinde son dönemde patlak veren protestolar, İran ile ABD arasındaki gerilimi artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'ye ait büyük bir filonun İran'a doğru yola çıktığını söylemiş ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtmişti. Trump'ın İran'daki hükümet karşıtı protestolara yönelik desteğini açıklamasının ardından ABD bölgede askeri yığınağını artırmaya başladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi pazartesi günkü basın toplantısında, kendilerine yönelik herhangi bir saldırıya "kapsamlı ve pişman edici" bir karşılık vereceklerini belirtmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
