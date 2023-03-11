BAE ile Yemen, Suudi Arabistan-İran ilişkilerinin yeniden başlamasından memnun

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Yemen, Suudi Arabistan ve İran arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Yemen, Suudi Arabistan ve İran arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladı.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan ve İran'ın ikili ilişkileri yeniden tesis etmesinin bölge ülkelerinin istikrarı ve gelişimi için önemli bir adım olduğu belirtildi.

Yemen Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da Tahran-Riyad arasındaki uzlaşmanın, bölgedeki ilişkilerde yeni bir dönemi teşkil ettiği ifade edilerek, bu adımın, Tahran'ın "sabotaj siyasetini" değiştirmesinin umulduğu kaydedildi.

Açıklamada, anlaşmazlıkların diyalog, diplomatik yollar ve barışçıl mekanizmalarla çözüleceğine samimiyetle inanıldığı vurgulandı.

Diğer ülkelerin içişlerine karışmama ilkesinin vurgulandığı açıklamada, İran'a Yemen'in içişlerine karışmaması çağrısı yapılarak, bölgede istikrar ve güvenliği sağlayacak iyi niyetli her türlü ciddi ve samimi yönelimin desteklendiği belirtildi.

İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak'ın arabuluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti.

İran devlet televizyonu, Tahran-Riyad ilişkilerini normalleştirmek için 6 Mart'ta Çin'in başkenti Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla müzakerelere başlayan İran ve Suudi Arabistanlı üst düzey güvenlik yetkililerinin anlaşmaya vardığını açıklamıştı.