BAE: Hava sahasında 7 balistik füze ve 131 İHA'ya müdahale edildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bugün hava sahasında 131 insansız hava aracı (İHA) ve 7 balistik füzeye müdahale edildiğini bildirdi.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hava savunma güçlerinin 7 balistik füzeye müdahale ettiği, bunlardan 6'sının imha edildiği, birinin ise ülke topraklarına düştüğü aktarıldı.

Ayrıca 131 İHA'nın tespit edildiği, bunlardan 125'inin engellendiği 6'sının ülke topraklarına düştüğü belirtildi.

İran'ın saldırılarının başlamasından bu yana BAE'ye yönlendirilen 196 balistik füze tespit edildiği, bunlardan 181'inin imha edildiği, 13'ünün denize, 2'sinin de ülke topraklarına düştüğü kaydedildi.

Bu sürede ayrıca 1072 İran İHA'sının tespit edildiği, bunlardan 1001'inin engellendiği, 71'inin ülke topraklarına düştüğü aktarıldı.

Buna ek olarak 8 seyir füzesinin imha edildiği, bu füzelerin bazı bölgelerde hasara yol açtığı kaydedildi.

Olaylarda, Pakistan, Nepal ve Bangladeş uyruklu 3 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında BAE vatandaşının da olduğu farklı uyruklardan 94 kişinin hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.