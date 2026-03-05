Haberler

BAE: Hava sahasında 7 balistik füze ve 131 İHA'ya müdahale edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri, hava sahasında 131 insansız hava aracı ve 7 balistik füzeye müdahale edildiğini açıkladı. 6 füze imha edilirken, 1'i ülke topraklarına düştü. İran ile ABD-İsrail'in karşılıklı saldırıları sürüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bugün hava sahasında 131 insansız hava aracı (İHA) ve 7 balistik füzeye müdahale edildiğini bildirdi.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hava savunma güçlerinin 7 balistik füzeye müdahale ettiği, bunlardan 6'sının imha edildiği, birinin ise ülke topraklarına düştüğü aktarıldı.

Ayrıca 131 İHA'nın tespit edildiği, bunlardan 125'inin engellendiği 6'sının ülke topraklarına düştüğü belirtildi.

İran'ın saldırılarının başlamasından bu yana BAE'ye yönlendirilen 196 balistik füze tespit edildiği, bunlardan 181'inin imha edildiği, 13'ünün denize, 2'sinin de ülke topraklarına düştüğü kaydedildi.

Bu sürede ayrıca 1072 İran İHA'sının tespit edildiği, bunlardan 1001'inin engellendiği, 71'inin ülke topraklarına düştüğü aktarıldı.

Buna ek olarak 8 seyir füzesinin imha edildiği, bu füzelerin bazı bölgelerde hasara yol açtığı kaydedildi.

Olaylarda, Pakistan, Nepal ve Bangladeş uyruklu 3 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında BAE vatandaşının da olduğu farklı uyruklardan 94 kişinin hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

Azerbaycan'da neler oluyor? Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim

Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan korktu: Türkiye'den kaçabilirim
Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu

Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler

İran'da ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar

Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar
İran Putin'i arayıp yardım istedi mi? Merak edilen soru yanıt buldu

İran Putin'i arayıp yardım istedi mi? Merak edilen soru yanıt buldu