BAE, Gazze’ye Yardım Taşıyan En Büyük Gemiyle Yola Çıkıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye yardım taşıyan bir gemiyi Mısır'a gönderiyor.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, başkent Abu Dabi'deki Halife Limanı'ndan Mısır'daki el-Ariş Limanı'na doğru yola çıkacak gemiye insani yardımları yükleme çalışmalarının başladığı belirtildi.

Geminin taşıyacağı insani yardımların Gazze Şeridi'ne ulaştırılması için Ariş Limanı'na gönderileceği aktarılan haberde, "Gazze'deki sivillerin acılarını hafifletmeyi amaçlayan bu gemi, BAE'den insani yardımları taşıyan gemilerin en büyüğü olacak." denildi.

İnsani yardımların, çeşitli gıda maddelerinin yanı sıra konaklama çadırları, giysi ve sağlık malzemelerden oluştuğu aktarılan haberde, gemiye ayrıca çeşitli bölümlerden oluşan bir sahra hastanesi ve ambulansların da yükleneceği ifade edildi.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 58 bin 573 Filistinli hayatını kaybetti, 139 bin 607 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 7 bin 750 kişi yaşamını yitirdi, 27 bin 566 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 851'e, yaralıların sayısı da 5 bin 634'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.