BAE, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücüne Katılmayabilir

Güncelleme:
BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Karkaş, Gazze Şeridi'nde görev alacak uluslararası istikrar gücüne katılmayabileceklerini açıkladı. Karkaş, Gazze anlaşmasının bir başlangıç olması gerektiğini vurgularken, BAE'nin insani yardım konusunda aktif olacağını belirtti.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Karkaş, ülkesinin Gazze Şeridi'nde görev alacak uluslararası istikrar gücüne katılmayabileceğini söyledi.

Karkaş, sivil toplum kuruluşu BAE Politika Merkezi'nin düzenlediği 12. Abu Dabi Stratejik Forumu'na katıldı.

BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Karkaş, "Gazze anlaşması bir son değil, bir başlangıç ??olmalıdır. BAE, (Gazze'de) istikrar için net bir çerçeve görmüyor ve bu koşullar altında bu (uluslararası istikrar) gücüne katılmayabilir." dedi.

BAE'nin Gazze'de barışı destekleyeceğine vurgu yapan Karkaş, "Ancak barışa yönelik siyasi çabaları güçlü bir şekilde destekleyeceğiz ve BAE insani yardım yapma konusunda ön saflarda yer alacak." ifadesini kullandı.

Axios'un haberine göre, ABD yönetimi, Gazze'de en az 2 yıl görev yapacak bir Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kurulmasını öngören taslağı BMGK üyelerine iletmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) "çok yakında" sahada faaliyet göstermeye başlayacağını söylemişti.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
