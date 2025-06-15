BAE, Fransa ve İtalya ile Ortadoğu'daki Gelişmeleri Görüştü

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BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerinde, Ortadoğu'daki son gelişmeleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ele aldı.

ABU DABİ, 15 Haziran (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, cumartesi günü gerçekleşen görüşmelerde Ortadoğu'daki son gelişmeleri, özellikle de İsrail tarafından İran'a düzenlenen saldırıları ele aldı.

Tırmanan gerilim hakkında görüş alışverişinde bulunan liderler, azami itidal gösterilmesinin önemini vurguladı. Taraflar, bölgesel barış ve istikrarı korumak üzere gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesi ve anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözüme kavuşturulması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

BAE'nin Fransa ve İtalya ile stratejik ilişkilerinin önemine de dikkat çeken liderler, ortak çıkarları desteklemek üzere çeşitli alanlarda ikili işbirliğini güçlendirme çalışmalarına devam sözü verdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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