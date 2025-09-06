BAE, Filistin Halkını Zorla Göç Ettirme Girişimlerini Kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), " Mısır'ın yanında yer aldıklarını" belirterek, "Filistin halkını hedef alan tüm zorla göç ettirme girişimlerini" kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BAE'nin, Mısır'ın "Filistin halkını destekleme ve zorla göç ettirme girişimlerinin karşısında durma çabalarını, derhal ateşkes sağlama ve sivillerin çektiği acıyı hafifletme çalışmalarını takdir ettiği" belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'den Filistinlilerin göç ettirilmesine ilişkin açıklamaları, "işgal politikalarının tehlikeli bir uzantısı" olarak değerlendirildi.

"Filistin halkını hedef alan tüm zorla göç ettirme girişimlerinin" kınandığı açıklamada, "Filistinlilerin göç ettirilmesine yönelik bu haksız çağrıların uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler kararlarının açıkça ihlali, Filistin halkının kendi topraklarında kalma ve bağımsız devlet kurma hakkına karşı pervasız bir saldırı" olduğu vurgulandı.

BAE'nin, "tüm göç ettirme girişimlerini veya Filistin meselesinin tasfiyesini kesinlikle reddettiği" yinelenen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Filistin halkının meşru haklarının korunması artık bir siyasi seçenek değil, etik, insani ve hukuki bir yükümlülüktür. Bölgede istikrar yalnızca uluslararası meşruiyet kararlarına uygun olarak iki devletli çözüm ve bağımsız, egemen bir Filistin devleti kurulmasıyla sağlanabilir."

Netanyahu'dan, Filistinlilerin sürgün edilmesine karşı çıkan Mısır'a tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyada "Abu Ali Express" kanalına verdiği röportajda, Mısır'ın Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürgün edilmesine karşı güçlü muhalefetine değinmişti.

Netanyahu, "Gazze'den ayrılmak her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim, ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Mısır'dan, "zorla yerinden edilmelerin kapısı olmayacağız" açıklaması

Netanyahu'nun Mısır'a yönelik suçlayıcı ifadelerine Kahire yönetiminden sert tepki gelmişti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kahire yönetiminin Filistin davasının tasfiyesine asla ortak olmayacağı ve yerinden edilmelerin kapısı haline gelmeyeceği vurgulanmıştı.

İsrail'in bölgede sürdürmeye çalıştığı kaos ortamına karşı durulması, ateşkesin sağlanması ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesi çağrısı yapılmıştı.

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan da yaptığı açıklamada, Netanyahu'ya, Refah Sınır Kapısı'nı Filistinlilerin kendi topraklarından çıkmaları için değil, 1948'de İsrail tarafından işgal edilen ata topraklarına dönmeleri için açması çağrısında bulunmuştu.

Netanyahu'nun Refah Sınır Kapısı'nı sadece Filistinlilerin tekrar sürgün edilmesi ve diasporaya gönderilmesi için açmak istediğine işaret eden Raşvan, "Sen sözünde durmalısın, Filistinlilerin yönlerini özgürce seçme hakkı vardır. Onlara sadece çıkış yönünü senin belirlemen, zorla göç ettirmektir ve Mısır buna katılmayacaktır." ifadesini kullanmıştı.

