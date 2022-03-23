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BAE, dünya enerji güvenliği ve istikrarının korunmasını istiyor

AA - Hamdi Yıldız - Güncel
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BAE, dünya enerji güvenliği ve istikrarının korunmasını istiyor

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkesinin dünyadaki enerji güvenliği, piyasalardaki istikrar ve dengenin korunması konusunda kararlı olduğunu söyledi.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkesinin dünyadaki enerji güvenliği, piyasalardaki istikrar ve dengenin korunması konusunda kararlı olduğunu söyledi.

BAE haber ajansı WAM'a göre, Bin Zayid, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

İkili ilişkilerin geliştirilmesi, ekonomi, ticaret ve enerji konularının yanı sıra ortak öneme sahip uluslararası ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Bin Zayid Al Nahyan, ülkesinin dünyadaki enerji güvenliği, piyasalardaki istikrar ve dengenin korunmasında kararlı olduğunu vurguladı.

Bin Zayid, 15 Mart'ta Bakü yakınlarındaki Alat kasabasında Karadağ güneş enerjisi santralinin yapımına başlanması sebebiyle Aliyev'i tebrik etti. Ülkesinin Azerbaycan ile stratejik iş birliğini güçlendirme arzusunda olduğunu belirten Bin Zayid, Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji alanındaki projelerine destek vermek istediğini kaydetti.

Karadağ güneş enerjisi santralinin proje değeri, 225 milyon dolar olarak belirlenirken, finansman ve yapımını BAE'nin yenilenebilir enerji şirketi Masdar üstlenmişti.

AA / Hamdi Yıldız - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri, İlham Aliyev, Ekonomi, Enerji, Güncel, Haberler

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