BAE Dışişleri Bakanı, İsrail'de Başbakan Lapid ile 'aralarındaki bağları güçlendirmeyi' görüştü

İsrail'i ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Başbakan Yair Lapid ile görüşme gerçekleştirdi.

İsrail'i ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Başbakan Yair Lapid ile görüşme gerçekleştirdi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lapid, Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde Al Nahyan ile önce ikili görüşme, ardından heyetler arası görüşmede bir araya geldi.

Açıklamada, BAE Dışişleri Bakanına ziyaretinde, BAE Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı, BAE Kültür ve Gençlik Bakanı ile BAE'nin İsrail'deki Büyükelçisinin eşlik ettiği aktarıldı.

Lapid ve Al Nahyan'ın, "iki ülke arasındaki bağları güçlendirmeyi devam ettirmeyi" tartıştığı belirtilen açıklamada, ayrıca "tarım, enerji, su, gıda güvenliği ve daha pek çok alanda devam eden ekonomik kalkınma ve iş birliğini de ele aldıklarına" işaret edildi.

Açıklamada, ikilinin, İsrail ve BAE dahil bazı Arap ülkeleriyle imzalanan normalleşme anlaşmasının ikinci yıl dönümü dolayısıyla birbirlerini kutladıklarına işaret edilirken, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yıl sonuna kadar 2,5 milyar dolara ulaşmasının beklendiği vurgulandı.

Ayrıca Lapid'in Al Nahyan'a, Tevrat'ın Arapçaya çevrilmiş bir nüshasını takdim ettiği belirtildi.

İran'a karşı BAE'ye İsrail desteği

Lapid'in Al Nahyan'ın ziyaretine ilişkin sözlerine de yer verilen açıklamaya göre, Lapid, şunları kaydetti:

"Bu, geçtiğimiz yıl Orta Doğu'da inşa etmekte olduğumuz bölgesel mimariyi ilerletecek bir bölge liderinin tarihi bir ziyaretidir. Bu, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve güvenlik bağlarını güçlendirecek bir stratejik ortağın ziyaretidir. Bu, her şeyi konuşabileceğim yakın ve değerli bir arkadaşımın ziyareti."

İsrail ve BAE arasındaki iş birliğinin "inanılmaz bir hızla ilerlediğini" söyleyen İsrail Başbakanı, "Geçen yıl büyük adımlar attık, ancak ekonomi, gıda güvenliği, enerji, su, siber güvenlik ve tabii ki savunma gibi tüm alanlarda iş birliği potansiyelinin henüz yüzeyini bile görmedik." dedi.

Lapid, ülke ismi vermeden İran'a işaret ederek, İsrail'in Tahran yönetimine karşı Abu Dabi'ye desteğini, şu sözlerle ifade etti:

"Geçen ocak ayında güzel ülkenize yapılan canice insansız hava aracı saldırısından her İsrailli ve her uygar insan gibi ben de dehşete düştüm. İsrail, herhangi bir terör saldırısı karşısında sizinle omuz omuza duruyor.

Ve bu saldırıların arkasında hangi ülkenin olduğunu biliyoruz. Nasıl bir karşılık verilmesi gerektiğini biliyoruz ve bunu yapmanın doğru yolunu biliyoruz."

İsrail, 2020'de BAE, Bahreyn, Fas ardından da Sudan ile diplomatik normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.