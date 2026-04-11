BAE ve Hindistan dışişleri bakanları bölgesel gelişmeleri görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

BAE Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Al Nahyan, ülkesini ziyaret eden Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar ile bir araya geldi.

Görüşmede, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla İran'ın da bu ülkeye ve bölge ülkelerine yönelik misillemeleri ele alındı.

Taraflar ayrıca, ABD ile İran arasında 2 hafta süreli geçici ateşkes ilanının ardından bölgede yaşanan gelişmeleri görüştü.

Görüşmede, BAE ile Hindistan arasındaki stratejik ilişkiler de ele alındı.