BAE ve Hindistan dışişleri bakanları bölgesel gelişmeleri görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile yaptığı görüşmede, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

BAE Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Al Nahyan, ülkesini ziyaret eden Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar ile bir araya geldi.

Görüşmede, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla İran'ın da bu ülkeye ve bölge ülkelerine yönelik misillemeleri ele alındı.

Taraflar ayrıca, ABD ile İran arasında 2 hafta süreli geçici ateşkes ilanının ardından bölgede yaşanan gelişmeleri görüştü.

Görüşmede, BAE ile Hindistan arasındaki stratejik ilişkiler de ele alındı.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
Müzakerelerin ardından İran'dan ilk açıklama! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar

Müzakerelerde ilk günde kriz patlak verdi! O konuda anlaşamıyorlar
İran heyetinin başkanı Kalibaf'tan ABD'ye rozetli mesaj

Rozete dikkat! Dünya İran heyetinin başkanının mesajını konuşuyor
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda'ya oldu

Olan Arda'ya oldu!

47 yıl sonra tarihi temas: ABD ve İran aynı masada

Tam 47 yıl sonra bir ilk
Konyasporlu futbolculardan 'Polis Haftası' sürprizi

Polis üniforması giyen bu kişileri tanıdınız mı?
İran heyetinin başkanı Kalibaf'tan ABD'ye rozetli mesaj

Rozete dikkat! Dünya İran heyetinin başkanının mesajını konuşuyor
Özgür Özel’in Nevşehir hamlesi tartışma tarattı: 'Kendi memleketi' sözü ters tepti!

Özgür Özel’in "Kendi memleketi" sözü ters tepti!
Ünlü içerik üreticisi bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

1.5 yıllık kazancı olay oldu!