BAE Dışişleri Bakanı Gazze Şeridi'ndeki ateşkes çabalarını ele aldı

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Avustralyalı mevkidaşı Penny Wong ile aylardır İsrail'in yıkıcı saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için yürütülen çabaları ele aldı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Nahyan ile Wong telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bakanlar, uluslararası toplumun Gazze Şeridi'nde sürdürülebilir ateşkese ulaşma çabalarının yanı sıra Orta Doğu bölgesindeki gelişmeler ve bunun yansımalarını ele aldı.

Önceliğin, uluslararası insan hakları hukukuna göre tüm sivillere korunma sağlanması olduğu vurgulanan görüşmede, Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani krize müdahalenin güçlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

BAE'li Bakan Al Nahyan, Orta Doğu'da durumun daha da kötüleşmesi ve gerginliğin artmasının, bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği tehdit edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Al Nahyan, ülkesinin bölgede aşırıcılığı, gerilimi ve artan şiddeti sona erdirmeye yönelik tüm bölgesel ve uluslararası çabalara desteğinin altını çizdi.

Bakanların telefon görüşmesi, İsrail ordusunun, Filistinlilere, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın doğusundaki bazı mahalleleri zorla boşaltmaları yönünde yaptığı uyarılarla aynı gün gerçekleşti.???????