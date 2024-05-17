BAE Dışişleri Bakanı Gazze'deki Gelişmeleri Mansur Abbas ile Görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan, İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi Birleşik Liste (Ra'am) lideri Mansur Abbas'la Gazze'deki gelişmeleri görüştü.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, başkent Abu Dabi'de bir araya gelen Al Nahyan ile Abbas, Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra Gazze Şeridi'nde derinleşen insani kriz ve ateşkes çabalarını ele aldı.

BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, bölgede yükselen gerilimin risklerine dikkati çekerek, artan şiddetin önüne geçilmesi için bölgesel ve uluslararası çabaların artırılması gerektiğini ifade etti.

Gazze'de kötüleşen insani durumun acil çözümler gerektirdiği ve Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaştırılmasının önemine dikkati çeken Al Nahyan, BAE'nin Filistin halkına desteklerine işaret etti.

BAE Dışişleri Bakanı, Filistin meselesinde iki devletli çözüme dayalı kapsamlı bir barışın bölgesel istikrar için önemli olduğuna vurgu yaptı.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 272 Filistinli öldürüldü, 79 bin 205 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

???????

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 502 Filistinli hayatını kaybetti.