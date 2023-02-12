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BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, Kahramanmaraş'ta deprem bölgelerini ziyaret etti

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BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, Kahramanmaraş'ta deprem bölgelerini ziyaret etti

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın, Türkiye'ye gelerek Kahramanmaraş'ta depremin etkilediği bölgeleri ziyaret ettiği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın, Türkiye'ye gelerek Kahramanmaraş'ta depremin etkilediği bölgeleri ziyaret ettiği belirtildi.

BAE merkezli El-İttihad Gazetesinin Twitter hesabından verilen haberde, Al Nahyan'ın Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören bölgelerde incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

BAE Dışişleri Bakanının, incelemeleri sırasında, depremzedelere gerekli yardım ve desteği sunmaya hazır olduklarını vurguladığı aktarıldı.

Al Nahyan'ın, ziyaret kapsamında BAE'den gelen arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra AFAD yönetimi merkezini de ziyaret ettiği ifade edildi.

Twitter'da Al Nahyan'ın ziyaretine ilişkin fotoğraf ve video da paylaşıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Mevlüt Çavuşoğlu Kahramanmaraş Türkiye Güncel Haberler

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