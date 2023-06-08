BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, Fidan'ı tebrik etti
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ve mevkidaşı Al Nahyan telefonda görüştü.
Al Nahyan, yeni görevinden dolayı Fidan'ı tebrik etti.
Kaynak: AA / Güncel