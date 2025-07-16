BAE Devlet Başkanı ve İran Cumhurbaşkanı İkili İlişkileri Görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ikili ilişkileri ve Orta Doğu'daki son gelişmeleri görüştü.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, Bin Zayid, Pezeşkiyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülke arasındaki ilişkiler ve bunu ilerletmenin olanaklarının ele alındığı görüşmede, Bin Zayid ile Pezeşkiyan uluslararası ve bölgesel gelişmeleri de konuştu.

BAE ve İranlı iki lider, özellikle de Orta Doğu'daki son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik her türlü çabayı desteklediklerini ifade etti.