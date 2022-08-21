BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Mısır'da Güncel Haberler Mısır ve BAE bayraklarından detay Al Nahyan'ın uçağının gelişi Al Nahyan'ın es-Sisi tarafından karşılanması Resmi karşılama töreni yapılması İkili görüşmeden detay EL DABAA - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, resmi temaslarda bulunmak üzere... Mısır ve BAE bayraklarından detay Al Nahyan'ın uçağının gelişi Al Nahyan'ın es-Sisi tarafından karşılanması Resmi karşılama töreni yapılması İkili görüşmeden detay EL DABAA - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'nın El Dabaa kentinde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından Al- Alamein havaalanında resmi törenle karşılandı. Kaynak: AA / Güncel Birleşik Arap Emirlikleri Mısır Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Mısır'da - Haberler

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