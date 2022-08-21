Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Mısır'da

Güncel Haberler

Mısır ve BAE bayraklarından detay Al Nahyan'ın uçağının gelişi Al Nahyan'ın es-Sisi tarafından karşılanması Resmi karşılama töreni yapılması İkili görüşmeden detay EL DABAA - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, resmi temaslarda bulunmak üzere...

Mısır ve BAE bayraklarından detay

Al Nahyan'ın uçağının gelişi

Al Nahyan'ın es-Sisi tarafından karşılanması

Resmi karşılama töreni yapılması

İkili görüşmeden detay EL DABAA - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'nın El Dabaa kentinde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından Al- Alamein havaalanında resmi törenle karşılandı.

Kaynak: AA / Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Mısır Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title