BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Ürdün ve Mısır başbakanlarını kabul etti - Haberler

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, üçlü endüstriyel entegrasyon toplantılarına katılımları çerçevesinde Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne ile Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'yi kabul etti.

Ürdün Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, Ürdün Başbakanı Hasavne ve Mısır Başbakanı Medbuli ile başkent Abu Dabi'deki Eş-Şati Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede bazı bakan ve yetkililer de hazır bulundu.

Hasavne ve Medbuli, Bin Zayid'e endüstriyel entegrasyon için BAE-Ürdün-Mısır iş birliği girişimi ve bu konuda geliştirilecek stratejik bir ortaklık kurmanın önemine ilişkin bilgi verdi.

Bin Zayid, BAE, Mısır ve Ürdün arasındaki endüstriyel entegrasyon girişimi kapsamında yer alan projeleri uygulamak için sürecin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Bunun söz konusu üç ülkenin ve gelecek nesillerin menfaatine olduğuna işaret eden Bin Zayid, dünyanın enerji ve gıda güvenliği başta olmak üzere tanık olduğu kriz ve zorlukların, herkesin iş birliğini artırması, daha fazla kendine güvenmesi ve daha önce yaşanan deneyimlerden faydalanması gerektiğini gösterdiğini kaydetti.

Bin Zayid, ülkesinin Ürdün ve Mısır ile ilişkilerini güçlendirme ve bu ülkelerin çıkarlarına hizmet edecek iş birliği için daha geniş ufuklar açma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Ürdün Başbakanı Hasavne de endüstriyel entegrasyon için üçlü iş birliği girişiminin önemine işaret ederek, bunun Bin Zayid, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin gerçekleştirdiği toplantıların sonucu olduğunu söyledi.

Toplantıda ayrıca Ürdün, BAE ve Mısır arasındaki çeşitli alanlardaki ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgesel ve uluslararası konularda istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

Başkent Abu Dabi'de bugün başlayan ve iki gün sürmesi beklenen BAE-Ürdün-Mısır endüstriyel entegrasyon toplantılarında, bir dizi stratejik iş birliği anlaşması imzalanması bekleniyor.