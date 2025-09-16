BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan Azerbaycan'da

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Aliyev karşıladı. İki lider daha sonra Şuşa şehrine giderek baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Aliyev görüşmede, Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı Karabağ'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, BAE ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin dostluk ve kardeşlik temelinde geliştiğini söyledi.

Yenilenebilir enerji projelerinde BAE'nin desteğine teşekkür eden Aliyev, "BAE şirketleri stratejik ortaklarımızdır ve yatırımları sayesinde Azerbaycan'da ilk güneş elektrik santrali hayata geçirilmiştir." ifadesini kullandı.

Muhammed bin Zayid Al Nahyan da Azerbaycan'a yaptığı ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, ikili ilişkilerin her alanda daha da güçleneceğini belirtti.

Aliyev'e "kardeşim" diye hitap eden Muhammed bin Zayid Al Nahyan. "Ekonomi, yenilenebilir enerji, gıda güvenliği ve kültür alanlarında işbirliğimizi genişletmek istiyoruz. Kafkasya'da barış ve istikrarın sağlanmasına da büyük önem veriyoruz." dedi.

Görüşmeler kapsamında iki ülke arasında "Kapsamlı Stratejik Ortaklık İlişkileri Hakkında Ortak Bildiri" imzalandı.

Ayrıca ilgili bakanlar iş gücünün organize şekilde geçici istihdamı, ulaştırma, enerji, turizm, yeşil enerji ve yapay zeka gibi alanlarda anlaşma ve mutabakat zaptlarına imza attı.

Ziyaret kapsamında liderler, Şuşa'daki Cıdır Ovası'nda düzenlenen Karabağ atları gösterisini izledi. Cumhurbaşkanı Aliyev, Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a Karabağ atı hediye etti.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, temaslarının ardından Fuzuli Uluslararası Havalimanı'ndan Azerbaycan'dan ayrıldı.