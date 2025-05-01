BAE Devlet Başkanı, Lübnan'ın Ulusal Birliğine Desteğini Teyit Etti

DUBAİ, 1 Mayıs (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkesinin Lübnan'ın ulusal birliğini, egemenliğini ve kurumsal istikrarını destekleme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etti.

Emirates Haber Ajansı'na göre BAE lideri söz konusu açıklamaları, ocak ayında göreve gelmesinden bu yana BAE'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Abu Dabi'de yaptığı görüşme sırasında yaptı.

Habere göre iki lider, karşılıklı ilgi alanlarına giren bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alarak, bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesini görüştü.

Şeyh Muhammed, BAE'nin Beyrut'taki büyükelçiliğini kısa süre önce yeniden açmasının, ülkesinin Lübnan'a desteğinin bir göstergesi olduğunu ve ikili ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

Kendisine gösterilen sıcak karşılama için BAE liderine teşekkür ederek, BAE'nin Lübnan'a uzun süredir verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Avn, ülkesinin BAE ile çeşitli sektörlerde işbirliğini her iki ülkenin de yararına olacak şekilde derinleştirmek istediğini belirtti.

BAE, Lübnan'la diplomatik ilişkilerini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak ocak ayında Beyrut'taki büyükelçiliğini yeniden açmıştı.