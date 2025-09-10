BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, İsrail'in Saldırısını Kınadı

İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine saldırısı sonrası Doha'ya gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, saldırının bölgenin güvenliğini ve istikrarını baltaladığını, barış fırsatlarını zedelediğini söyledi.

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, İsrail'in dün Hamas müzakere heyetine saldırı düzenlediği Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

BAE resmi haber ajansı WAM'agöre, BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ile Dubai Veliaht Prensi, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Hamdan bin Muhammed bin Raşid El Maktum'un da aralarında olduğu üst düzey kalabalık heyet başkent Doha'da bulunan Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve beraberindekiler tarafından karşılandı.

Bin Zayid, Katar Emiri Şeyh Temim ile gerçekleştirdiği görüşmede, BAE'nin Katar'a tam destek verdiğini vurguladı.

Görüşmede İsrail'in Katar'da Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırı ve iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri ile işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Bin Zayid, " İsrail'in saldırısı Katar'ın egemenliğini, uluslararası hukuku, bölgenin güvenliği ile istikrarını ve barış fırsatlarını zedeliyor." dedi.

BAE lideri, bölge barışı ve istikrarına katkılarından dolayı Katar Emiri Şeyh Temim'e övgülerde bulundu.

Bin Zayid ve beraberindeki heyet, Doha'dan ayrılırken havalimanında Katar Emiri Şeyh Temim tarafından uğurlandı.

İsrail, dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Hamas, liderlerinin İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve Katarlı bir polisin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.