BAE Devlet Başkanı Bin Zayid'in ilk halk konuşmasında barış ve istikrar vurgusu Açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkesinin politikasında bölgenin ve dünyanın barışı ile istikrarını desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Bin Zayid, ağabeyi Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatından sonra 14 Mayıs 2022 tarihi itibariyle BAE Devlet Başkanlığı makamına oturduktan sonra halkına hitaben ilk kez konuşma yaptı.

Karşılıklı kalkınma ve refah için bölge ve dünya ülkelerine dostluk elini uzatmaya devam edeceklerinin altını çizen Bin Zayid, "BAE'nin politikası, bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarı desteklemeye devam edecek." dedi.

Politikalarında dost ve kardeş ülkelere yardım elini uzatmayı da sürdüreceklerine işaret eden Bin Zayid, herkesin refah ve istikrarı için dünya ülkeleri ile güven üzerine dengeli ortaklık köprülerini güçlendirmeye gayret edeceklerini ifade etti.

BAE'nin ekonomisine de değinerek "ülkesinin halihazırda dünyanın en güçlü büyüyen ekonomileri arasında yer aldığını" dile getiren Bin Zayid, bilim ve teknoloji alanındaki güçlerini büyütmeye öncelik verdikleri gibi ekonominin kalkınmasında özel sektörün katkılarını artırmaya çalıştıklarına dikkati çekti.

"BAE'nin egemenliği taviz verilmeyecek temel ilkedir." diyen Bin Zayid, ülkesinin gelecekte dünya ülkeleriyle stratejik ortaklıklar kurma yönündeki çabalarını sürdürdüğüne vurgu yaptı.

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, ayrıca ülkesinin insani yardım çalışmalarındaki faaliyetlerinin sürdürüleceğini kaydetti.